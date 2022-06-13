İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir eve ve Payas ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

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