Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir eve ve Payas ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde gümrük kaçağı 15 kilogram kıyılmış tütün ve 39 bin makaron ele geçirildi.
Şüpheli E.D. gözaltına alındı.
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