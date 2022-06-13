Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesinde ikamet eden E.D. adlı şahsın evinde ve Payas ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada; 39 bin adet gümrük kaçağı makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dörtyol ve Payas'ta kaçak makaron operasyonu - Son Dakika

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