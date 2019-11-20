Doru Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
6 saat önce
Forum Trabzon yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
Forum Trabzon yarıyıl tatilinde TRT Çocuk'un sevilen karakterlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Doru'nun sahne şovuna ev sahipliği yapacak.
Doru, 22-23 ve 24 Kasım tarihlerinde 13.00- 17.00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Günde üç seanstan oluşacak Doru'nun sahne şovu, B1 kattaki Fener Meydanı'nda bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek. - TRABZON
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