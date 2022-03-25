"Doru: Macera Ormanı", 1 Nisan'da vizyona girecek - Son Dakika

TRT ortak yapımı " Doru: Macera Ormanı" adlı animasyon film, 1 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocukların beğeniyle izlediği Doru'nun ikinci sinema filmi "Doru: Macera Ormanı", çocuklarla ailelerine önemli mesajlar verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak, çocuklar için hazırlanan içeriklerde, yardımseverlik, paylaşma, birlik ve beraberliğin önemi gibi kavramlara yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filmin ana fikri, bazen kurduğumuz hayaller çok farklı şekillerde gerçekleşir ama mutlaka bir gün gerçekleşir. Bunun yanında arkadaşlığın, ailenin, birlikte hareket etmenin önemi ve sirklerdeki hayvan zulmünün ne kadar yanlış olduğuna ilişkin de mesajları var."

Sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini konu alan yapımın konusu kısaca şöyle:

"Doru ve arkadaşları, Alaca'yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay'ın tek bir amacı vardır, Şöbi'yi annesine kavuşturmak. İki kahraman, Şöbi'yi ailesine götürmek için Macera Ormanı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar."???????