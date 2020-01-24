Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum'da çocukları bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum'da çocukları bekliyor - Son Dakika

Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum'da çocukları bekliyor

6 saat önce

TRT Çocuk'un kahramanı "Doru" ve arkadaşları yeni maceralar için Forum Erzurum'a çocuklarla buluşmaya geliyor.

Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum'da çocukları bekliyor, System.String[]

TRT Çocuk'un kahramanı "Doru" ve arkadaşları yeni maceralar için Forum Erzurum'a çocuklarla buluşmaya geliyor.


Bölge halkının eğlence ve yaşam merkezi Forum Erzurum, çocukların sevimli kahramanı Doru'nun sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Doru, 25-28 Ocak tarihleri arasında her gün 14: 00 - 16: 00 ve 18: 00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.


TRT Çocuk'un çizgi karakteri Doru'nun, annesiyle birlikte sürüye katılmasıyla başlayan maceraları onları yakalamaya çalışan kötü adamların Doru ve en yakın arkadaşı Karatay'ın peşine düşmesiyle devam eder. Zaman zaman zor anlar yaşayan Doru ve Karatay heyecanla devam eden maceralarını Forum Erzurum'da gerçekleştirilecek sahne şovuyla çocuklarla paylaşacak. 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde her gün saat 14: 00-16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Doru'nun sahne şovu, etkinlik alanında gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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