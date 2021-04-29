Doruk Akademi'de ders zili çaldı - Son Dakika

Doruk Sağlık Grubu bünyesindeki doktor ve hemşirelere, eğitmen Volkan Karaca tarafından 'eğiticinin eğitimi' gerçekleştirildi.

Doruk Sağlık Grubu bünyesinde kurulan Doruk Akademi'de doktorlar ve hemşireler ile sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, hastalar ve hasta yakınlarıyla iletişimden, sorun çözümüne odaklanma konusuna kadar değişik konularda eğitimler veriliyor. Eğitimlere katılan doktorlar ve hemşireler ile sağlık çalışanlarına seslenen Başhekim Dr. Cemal Turhan, "Bursa'nın en eski sağlık kuruluşlarından birisi durumundayız ve kısa zaman içerisinde Güney Marmara'nın en büyük hastanesini de bünyemize katarak 3 hastanemiz ile daha da güçlü olarak sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Fiziki mekanlar anlamında büyürken bütün olarak kurumsallaşmayı da önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı bir büyüme sadece fiziki büyüme değil aynı zamanda çalışan kalitesinin arttırılması, eğitiminin güçlendirilmesi verilen hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkartılması ile mümkündür. Bu yaklaşımla çalışanlarımızın eğitim süreçlerini sürekli ve sürdürülebilir kılmak için Sağlık Grubumuz bünyesinde Doruk Akademi kuruldu ve eğitimlerimiz başladı. Eğitimlerimizde bugün için bin 200, önümüzdeki dönemde 2 bine çıkacak çalışanlarımızın sürekli olarak eğitimi gerçekleştirilecek. Bünyemizdeki devam eden hizmet için eğitimlere ilave olarak, hastalar ve hasta yakınlarıyla iletişimden, sorun çözmeye odaklanma konusuna kadar çok değişik konularda bilgi paylaşımları gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu. - BURSA