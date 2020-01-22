Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz! - Son Dakika Magazin

Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!

14 dakika önce

Yakın bir zaman önce Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Cesur pozuyla dikkat çeken Sevda Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!, System.String[]

Cinsiyet değiştirerek erkek olan eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan eski model Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instragram hesabında 116 bin takipçisi bulunan Sevda Demirel, sahilde mayoyla çekilmiş bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Demirel'in "Kim en iyi" notuyla yaptığı söz konusu paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

İşte Sevda Demirel'in Instagram hesabındaki paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Kesinlikle muhteşem!

- Tabi ki sen maşallah

- Maşallah Allah nazarlardan korusun

"DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Öte yandan, Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı: Davullu zurnalı yapacağız

Neslihan Doğrusöz'den sevgilisi Sevda Demirel'e iltifat: Kadınım, güzel eşim

sevda demirel, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'ın "Sabaha kadar buradayız" taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu
Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi Didem Soydan'dan "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen takipçisine cevap Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:30:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]