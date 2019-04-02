Doruk Pehlivan Zirveye Çıkıyor

Doruk Pehlivan, 2015-2016 yılında Velüx Ehf Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve her sene mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu sene de son sekize kalmayı başaran Polonya takımı Vive Kielce'ye transfer oldu.

Doruk Pehlivan, 2015-2016 yılında Velüx Ehf Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve her sene mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu sene de son sekize kalmayı başaran Polonya takımı Vive Kielce'ye transfer oldu.



A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından birisi olan Doruk Pehlivan, Kielce ile 4 yıllık bir anlaşmaya imza attı.



Doruk Pehlivan bu transfer ile kadınlarda Yeliz Özel'in Rumen Valcea'ya transferinden sonra gerçekleşen en önemli transfere imza atmış oldu.

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