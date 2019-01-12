Doruk Sağlık Grubu Doktorlarından Mesleki Söyleşi

Türkiye'de yalıtım sektörünün öncüsü İzocam, patentli Tekiz Kombi Panel ürünüyle, uluslararası bir risk ve sigorta yönetimi firması olan FM Global'in bağımsız test kolu tarafından verilen FM sertifikasını almaya hak kazandı. Böylece İzocam Tekiz Kombi Panel ürünü, Türkiye'de üretilen membranlı paneller arasında FM sertifikasına sahip ilk ve tek ürün oldu.

FM sertifikası, söz konusu ürünün belirli testlerden geçtiğini ve binanın minimum risk altında olduğunu garanti ediyor ve bu sertifikaya sahip ürünler özellikle fabrika yatırımı ya da tadilatı gibi önemli sanayi projelerinde tercih ediliyor.

İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, FM sertifikasının ürüne olan güveni vurguladığını belirterek, "FM sertifikası hem can hem mal kaybı olmaması konusunda bir güvence sağlıyor. FM onaylı ürünler riski azalttığından sigorta şirketleri tarafından da risk analizleri sırasında tercih ediliyor ve sigorta maliyetlerinin aşağı çekilmesini sağlıyor. FM Sertifikası yangın güvenliğinin yanı sıra çatılar için sızdırmazlık, UV dayanımı gibi her konuyu inceleyip test ederek raporluyor ve binaların uzun süreli kullanım için minimum riskli malzemelerle inşa edilmesini garanti altına alıyor. Kombi panelimizin Türkiye'de FM sertifikası alan tek ve ilk ürün olmasından dolayı hem gurur hem de mutluluk duyuyoruz " dedi.

İzocam Tekiz Taşyünü Çatı Panelinin de yangın esnasında zaman kazandırdığında vurgu yapan, Gökçe; "Taşyünlü panel uygulamalarındaki tecrübeleriyle de sektöre yön veren İzocam, "REI 120 Yangın Dayanımı Sertifikası"na sahip Tekiz Taşyünü Çatı Paneliyle, yangın riskinin yüksek olduğu fabrika, işyeri, alışveriş merkezi, restoran gibi alanlarda Tekiz Taşyünü Çatı Paneli kullanımı yüksek yangın güvenliği sağlıyor" diye konuştu.

Endüstriyel binalarda A1 yanmazlık sınıfındaki ürünlerin kullanımının önemine değinen Levent Gökçe; "Özellikle de endüstriyel binalarda meydana gelen yangınlar üretim sürecinde kullanılan bazı yanıcı maddeler nedeniyle çok daha çabuk parlayarak yayılabiliyor. Buralarda çıkan yangınlar can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra büyük ölçekli fabrikalarda telafisi zor maddi hasara neden oluyor ve büyük zarara uğratıyor. Bu tür yapılarda Binalarda Yangın Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere harfiyen uyulması ve denetimlerinin de düzenli şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

Yangın güvenliği konusunda ürün geliştirmeye devam eden İzocam, 'EI60 ve E120 Yangın Dayanımı' sertifikasına sahip olan Tekiz Taşyünü panelleri ile yangına karşı koruma sağlıyor. Doğa dostu olan ve insan sağlığına zarar veren madde içermeyen panellerde yer alan mineral yün dolgu, yüksek yangın dayanımı, ses ve ısı yalıtımı için etkili çözümler sunuyor. Mineral yün yalıtımlı çatı ve cephe panelleri her iki yüzü sac kaplı olarak üretiliyor.