Son Dakika Haberleri: Doruk Sağlık Grubu'ndan Bursa Şehir Konseyi'ne ziyaret
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Doruk Sağlık Grubu'ndan Bursa Şehir Konseyi'ne ziyaret

1 saat önce

Bursa Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ı ziyaret etti.

Doruk Sağlık Grubu'ndan Bursa Şehir Konseyi'ne ziyaret, System.String[]

Bursa Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek olan iş birliği konuları görüşüldü.


Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz.Dr. Fulden Küçük, Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Öztabak ile birlikte Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Başkan Şevket Orhan, Doruk Sağlık Grubu yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bursa Kent Konseyi'nin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgiler de veren Orhan, Doruk Sağlık Grubu'nun Bursa'nın köklü sağlık kuruluşlarından birisi olduğunu, iki kurum arasında bazı konularda iş birliği yapılabileceğini söyledi.


Başkan Orhan'a seçildiği görevinde başarılar dileyen Uz. Dr. Fulden Küçük de her konuda işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.


Dr. Küçük, "Yeni görevinizde başarılar dileriz. Bursa Kent Konseyi'yi gibi bir çatı kuruluşunda görev yapmak meşakkatli bir iştir ve özveri ister. Sizlerin tecrübesi ve bilgi birikimiyle önemli işlere imza atılacağına inancımız tamdır. Doruk Sağlık Grubu olarak, toplumun her kesimine yönelik bilgilendirici seminerleri sizin kurumuzla ortaklaşa gerçekleştirebiliriz. İş birliğimizin ilk adımını da böylece atmış oluruz. Umarım bu başlangıcın ardından iş birliklerimiz artarak devam eder" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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