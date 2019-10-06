Son Dakika Haberleri: Dorukhan ağlayarak çıktı
Son Dakika Spor Haber

Dorukhan ağlayarak çıktı

49 dakika önce

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi.

Dorukhan ağlayarak çıktı, System.String[]

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi. Milli futbolcu sedyeyle oyundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.


Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı. Milli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağ dizinin üzerine düşen ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan, oyuna devam edemedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını da tutamadı. Yaşadığı sakatlık sonrasında kenara alınan Dorukhan, direkt olarak hastaneye götürülürken, bu futbolcunun yerine Douglas oyuna dahil oldu. Dorukhan'ın son durumu, çekilecek MR sonrasında belli olacak. - İSTANBUL

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı
Beşiktaş'ın rakibi wolves'ten manchester city'ye sürpriz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Arda Kardeşler'e tepki! Bundesliga'da yeni lider Mönchengladbach

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:13:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorukhan ağlayarak çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]