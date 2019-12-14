Dorukhan'dan haber var! - Son Dakika
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Dorukhan'dan haber var!

6 saat önce

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor.

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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan haber var. Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı. Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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