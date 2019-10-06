Son Dakika Haberleri: Dorukhan'ın diz kapağı çıktı
Son Dakika Spor Haber

Dorukhan'ın diz kapağı çıktı

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ün diz kapağının çıktığı ve buna bağlı olarak kıkırdak kopması yaşandığı açıklandı.

Dorukhan'ın diz kapağı çıktı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ün diz kapağının çıktığı ve buna bağlı olarak kıkırdak kopması yaşandığı açıklandı.


Beşiktaş'a Dorukhan'dan kötü haber. Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan Toköz'ün sağ diz kapağının çıktığı, buna bağlı olarak da diz kapağında kıkırdak kopması meydana geldiği öğrenildi. Ameliyata alınacak olan Dorukhan'ın uzun bir süre takımdan ayrı kalması bekleniyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'a dorukhan'dan kötü haber
Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı! Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti Rıdvan Dilmen'den VAR eleştirisi: Fikret Orman bile penaltı verir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorukhan'ın diz kapağı çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]