Son Dakika Haberleri: Dorukhan'ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi
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Dorukhan'ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi

1 saat önce

Kayseri'de Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişinin ölmesine, 8 kişinin yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsüne mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Dorukhan'ın ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi, System.String[]
Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, Talas, 3. Sayfa
Kayseri'de Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişinin ölmesine, 8 kişinin yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsüne mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. Mahkemede kırmızı ışıkta geçtiğini ve alkollü olduğunu itiraf eden sanık, "Keşke ben ölseydim de bu duruma düşmeseydim" dedi.

12 Nisan'da Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağları Caddesi'nde E.S.'nin kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobil ile M.Y.'nin kullandığı 38 ABG 325 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiye olay yerine yönlendirilen 6 ayrı 112 ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobillere müdahale etti. Yaralılardan M.Y.'nin aracında bulunan 27 yaşındaki Dorukhan A. hayatını kaybederken, yaralılar E.S.(29), M.Y.(26), H.Ş.(27), B.Y.(21), U.K.(29), O.A.(25), M.K.(24) ve D.S.(25) ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sonrası 38 HB 977 plakalı otomobil sürücüsü E.S. tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.S. ile kazada yaralanan mağdur D.S., M.Y., U.K., O.A. ve B.Y. ile avukatlar hazır bulundu.

"Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim"

29 yaşındaki sanık E.S. mahkemede önceki ifadelerini tekrar ederek, "38 HB 977 plakalı otomobili ben kullanıyordum. Hızım o sıra 60-70 kilometre civarındaydı. Kırmızı ışıkta geçtim, son anda fark ettim. İki sefer frene bastım ama engelleyemedim. Böyle bir suça karışmayı kimse istemezdi. Keşke ben ölseydim de böyle bir duruma düşmeseydim" diye konuştu.

Mağdurlardan koltuk değnekleri ile duruşmaya gelen O.A., "Sanık E.S. kazadan yaklaşık 4 saat önce 2 bardak votka içmişti, hızı 70-80 civarındaydı, son anda kırmızı ışığı fark etti" dedi. Kazada hayatını kaybeden Dorukhan A.'nın avukatı Emre Ayan mahkemede, şunları söyledi:

"Biz suç vasfının olası kasta dönüştüğü kanaatindeyiz. Kırmızı ışığı görmesine rağmen hızlandığı ortadadır. Acımız büyük, mağduriyetimiz telafisizdir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Hayatının baharında evlilik hazırlığı yapan, üniversite sonrası yüksek tahsiline devam eden Dorukhan'ın bu şekilde hayatını kaybetmesi bir cinayet ile eş değerdir."

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.S.'ye bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, sanığın tahliyesine karar verdi.

"Tüm itiraz haklarımızı kullanacağız"

Duruşma sonrası kaza ile ilgili konuşan Dorukhan A.'nın avukatı Emre Ayan, "Tüm itiraz haklarımızı kullanacağız. Karar bizim açımızdan hukuk cinayetidir, toplumsal vicdanı yaralamıştır" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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