Son Dakika Haberleri: Dorukhan'la İlgili Benim Bildiğim Bir Şey Yok"

Dorukhan'la İlgili Benim Bildiğim Bir Şey Yok"

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bir dizi ziyaret ve tatil için geldiği Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dorukhan'la İlgili Benim Bildiğim Bir Şey Yok
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bir dizi ziyaret ve tatil için geldiği Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dorukhan Toköz ile ilgili tekliflerin geldiğiyle yönünde haberler yapıldığını dile getiren Orman, "Dorukhan'la ilgili benim bildiğim bir şey yok. Geçen sene de Vida 25'e gitti 35'e gitti, 45'e gitti diye çok yazıldı. Şimdi Dorukhan başladı. Beşiktaş Kulübüne gelmiş herhangi bir resmi bir teklif veya talep yok." diye konuştu.

Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olup olmayacağını yönündeki bir soru üzerine, 1 Haziran'a kadar çok süre olduğunu ifade ederek, "Bu konuda ne böyle bir niyetim olduğunu açıkladım ne de başka bir şey. O zamana kadar çok süre var. O işlerin altından çok sular akar." diye cevap verdi.

Fikret Orman, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusuna da "Şu an Beşiktaş'ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız. Şu anda netleşmiş bir isim yok." dedi.

Gelecek yıl için transfer çalışmalarının başladığını belirten Orman, bu isimlerin sezon bittikten sonra açıklanacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:11 Kaynak: AA

Spor
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