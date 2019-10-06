Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
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Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:28 Kaynak: AA
Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.
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