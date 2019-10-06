Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
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Dorukhan Toköz ameliyat edilecek

1 saat önce

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.

Dorukhan Toköz ameliyat edilecek, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.

Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:28 Kaynak: AA
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