Son Dakika Haberleri: Dorukhan toköz ameliyat oldu
Son Dakika Spor Dorukhan toköz ameliyat oldu

Dorukhan toköz ameliyat oldu

24 dakika önce

Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.

Dorukhan toköz ameliyat oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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