Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz: "Bu Çok Ağır Bir Forma"

Dorukhan Toköz: "Bu Çok Ağır Bir Forma"

1 saat önce

-Dorukhan Toköz: "Bu çok ağır bir forma" Genç oyuncu Dorukhan Toköz; "Benim için çok özel bir maçtı" "Tüm takımlar rakibimiz"ESKİŞEHİR - İkinci kez A Milli Takım formasını giyen ve başarılı bir performansa imza atan Dorukhan Toköz, "Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma.

Dorukhan Toköz:
-Dorukhan Toköz: "Bu çok ağır bir forma"
Genç oyuncu Dorukhan Toköz;
"Benim için çok özel bir maçtı"
"Tüm takımlar rakibimiz"

ESKİŞEHİR - İkinci kez A Milli Takım formasını giyen ve başarılı bir performansa imza atan Dorukhan Toköz, "Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız" dedi.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, ilk kez ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Taraftarların da yoğun desteğini alan Toköz maç sonu açıklamalarında, "Benim için çok özel bir gece. Çünkü görüyorsunuz, taraftarlarımız da sahip çıktı. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez. Benim için çok özel bir maçtı. İlk 11'i oynadım. Bu forma için her şeyi yaparız zaten. Bunu herkes biliyor. Buradan 6 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun gördüğünüz gibi 6 puan aldırdı bize. İnşallah daha iyi olacak. İstediğimiz yerlere geleceğiz Allah izin verirse. Tüm takımlar rakibimiz. Biz hepsini yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Genç, Türkiye, Dorukhan Toköz, Spor
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