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SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum - Son Dakika

SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum

25.11.2021 17:03

Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorumTolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Süper Lig'de iyi gittiklerini belirterek, "Şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz.

Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum

Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Süper Lig'de iyi gittiklerini belirterek, "Şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Burada şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde ikinci devrenin çok önemli olduğunu belirten Toköz, 'Her kariyerde inişler çıkışlar olabiliyor. Ben gittikten sonra milli takımda ve Beşiktaş'ta her şey yolunda gitti. En son şampiyonluk yaşadım. Sakatlıkla ilgili hiç bir şey kalmadı. Burada sağlık ekibi, her hangi bir sıkıntım olduğunda ilgileniyor. İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzde de çok zor maçlar var. Burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur inşallah. Burada mesaimizi tamamladıktan sonra, şampiyon, şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gideriz' diye konuştu

"BENİM İÇİN MEVKİ FARK ETMİYOR"

Nerede görev verilirse orada oynayacağını söyleyen Toköz, şöyle devam etti:

"Ben normalde orta saha oyuncusuyum. Eskişehir ve Beşiktaş'ta sağ bek oynadığım dönemler oldu. Benim için mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Sağ bekte sakatlık oldu. Bruno Peres sakatlanmıştı, hocam öyle layık gördü orada oynattı. Şu anlık bir sıkıntı yok, hoca nerede görev verirse orada oynarım."

"UYUM SAĞLAMAK KOLAY OLDU"

Trabzonspor'a ve Trabzon'a kolay adapte olduğunu kaydeden Toköz, şöyle devam etti:

"Adapte oldum. Ailem de yalnız bırakmıyor. Burada milli takımlardan çok arkadaşım var. Ortam da çok iyi. Arkadaşlarımla beraber arada yemek yiyoruz, yakın oturuyoruz, beraber çay içiyoruz. Ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok iyi. Uyum sağlamak, eskiden tanıdığım arkadaşlarım da olduğundan dolayı benim için kolay oldu."

"REHAVETE KAPILMAK İSTEMİYORUZ"

Her maçın çok önemli olduğunu belirten Toköz, bu konuda şunları kaydetti:

"Kamuoyunda konuşulanlardan ben çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Takım arkadaşlarımızla da aramızda böyle konuşuyoruz. Bu rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. O nedenle kamuoyunda çok daha dikkat etmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde konsantremizi bozmadan devam ediyoruz. Bir maç kaybedersek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken de çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Allah korusun bir şey olursa yine yolumuza devam edeceğiz."

"İNANILMAZ BİR KONUŞMA YAPTI"

Çok iyi çalıştıklarını ve her oyuncunun bir anda forma şansı bulabileceğini söyleyen Toköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk oyuncular arasında çok iyi arkadaşlık var. Herkes bir birini çok seviyor ve saygı duyuyorlar. Oynayan veya oynamayan hiç bir oyuncu arasında fark yok. Bu maça çıkmadan önce Abdülkadir Parmak inanılmaz bir konuşma yaptı. Erce sakatlandı, Arda oynadı. Bazı oyuncularımız sakat oluyor, bazıları oynuyor. Bekleyen oyuncular bir anda forma şansı buluyor. Ne olursa olsun bu yenme ve yenilgisizlik devam ediyor. Takım içinde bekleyen veya beklemeye oyuncu kim olursa olsun çok iyi çalışıyor. Hocamızda bizi çok iyi analiz ve antrenmanlar yaptırıyor. Bunların hepsi buluştuğunda ortaya iyi bir takım çıkıyor. Biz de galip gelmeyi biliyoruz böylece."

"TRABZONSPOR BENİ SEÇTİ, BEN DE TRABZONSPOR'U"

Birçok takımdan teklif geldiğini anlatan Toköz, bu konuda şunları söyledi:

"Ben ilk sözleşmem bittiğinde Avrupa'ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara bir sürü takımdan teklif geldi. Hem Avrupa, hem de Türkiye içinden. Ama Abdullah hoca ile konuştum. O arada Abdüş, Uğurcan ile çok konuştum. Bu sene hocamızın şampiyonluğu çok istediğini, çok iyi takım kuracağını, çok güzel proje olacağını söyledi. Abdullah hocayla çalışmıştım. Ama onun döneminde sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benimle böyle konuştuğu için, arkadaşlarım da aradı çok güzel olacağını söyledi. Sağ olsun Trabzonspor beni seçti, ben de Trabzonspor'u seçtim. Çok güzel birliktelik oldu."

"AVRUPA'YA GİTMEK HAYALİM"

Avrupa hayali olduğunu belirten Toköz, 'Önce Trabzonspor'da başarılı olup, daha sonra önümüzde 5 ay milli takım arası var. Ondan sonra Milli takıma gidip orada formayı almak hepimizin hedefi. Milli takım çok özel bir yer. İnşallah oraya da gidip, ondan sonra Avrupa'ya gitmek hayalim' dedi.

"HOCAMIZ NE DERSE O OLUR"

Takım içerisindeki rekabet konusunda düşünceleri sorulan Toköz, 'Serkan çok iyi ve kaliteli oyuncu. Maçta her zaman elinden geleni yapıyor. Genç, daha da kendisini geliştireceğine inanıyorum. Bruno da çok iyi futbolcu. Ben de elimden geldiğince zaten sağ bek veya mevkiin ne olursa olsun oynamaya çalışıyorum. Hocam nasıl görür, antrenman performansı, başka zaman aklında ne var, taktik olarak ne düşünüyor, bu hocamızın bileceği bir şey. Hocamız ne derse o olur' ifadelerine yer verdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor bir günlük iznin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 28 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Bakasetas ve Hüseyin katılmadı. Abdulkadir Parmak takımdan ayrı çalıştı. Djaniny'in ise dinlendirildiği kaydedildi. Ayrıca tedavileri tamamlanan Hamsik ile Koita ise takımla çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum - Son Dakika


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