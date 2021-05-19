Dorukhan Toköz, 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye çıktı - Son Dakika

Dorukhan Toköz, 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye çıktı

19.05.2021 21:12
Dorukhan Toköz, 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye çıktı, System.String[]

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamasına Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamasına Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşmeye imza atmayacağı iddia edilen Dorukhan Toköz, sahneye çıkış şarkısıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Futbolcular tek tek anons edilirken, her oyuncu için farklı şarkılar statta çalınırken, Dorukhan Toköz sahneye çıktığı anda Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısı çalınınca stat sessizliği büründü. Dorukhan'ın şarkı seçimi mesaj olarak algılanırken, milli futbolcu sahneye çıkaran Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri selamlayarak madalyasını aldı. - İSTANBUL

Dorukhan Toköz, Sezen Aksu, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dorukhan Toköz, 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye çıktı - Son Dakika Spor


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