Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı - Son Dakika Spor

Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan haber var.

Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı, System.String[]

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan haber var.


Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.


Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:44 
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