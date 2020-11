Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu birlikte röportaj verdi

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "Gillette- Milliyet Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu. 66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımın kaptanı Ozan Tufan ve Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu. 3 isim birlikte röportaj verirken, bu röportaj keyifli anlara sahne oldu.

Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ile sürekli beraber olduklarını belirtirken. "Dorukhan da burada, kardeşimle her akşam beraberiz. Farklı takımlarda olsak da her gün görüşüyoruz" dedi. Dorukhan ise "Beraber yaptığımız aktiviteler var Ozan ile. Emre ağabey arada kızıyor bize bunu yaptığımız için ama biz her gün beraberiz" ifadelerini kullandı.Emre Belözoğlu ise bu tip ödül gecelerinin çok değerli ve özel olduğunu söyledi.