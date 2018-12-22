Dorukhan Toköz Sakatlandı
3 saat önce
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz sakatlandı.
Beşiktaş
'ın Kasımpaşa
ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz
sakatlandı.
Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel
'e bıraktı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:14 Kaynak: DHA
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu
Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1
Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı