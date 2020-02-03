Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit etti

Beşiktaş taraftarı, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanıp sonrasında ameliyat olan ve 4 ay sonra sahalara antrenmanlara başlayan Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünü dört gözle beklerken, genç futbolcuyla ilgili gelen haber şaşırttı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Dorukhan Toköz ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer mahkemelik oldu. Gezer, ünlü futbolcunun kendisini 'Beni aldattın' diyerek evden kovduğunu, ardından da medyaya konuşmaması için tehdit ettiğini belirtti.

"SENİN VE AİLENİN HAYATINI BİTİRECEĞİM"

Genç kız, mahkemede eski sevgilisi hakkında şöyle konuştu: "Beni 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' diye tehdit etti." Mahkeme, genç futbolcuya, Gezer'e dört ay yaklaşmama cezası verdi.

Cansu Gezer, "Dorukhan sakatlandığında ona baktım, çamaşırlarını bile yıkadım" dedi.