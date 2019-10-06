Son Dakika Haberleri: Dorukhan toköz stattan ambulansla ayrıldı
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Dorukhan toköz stattan ambulansla ayrıldı

25 dakika önce

Olgucan KALKAN-Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.

Dorukhan toköz stattan ambulansla ayrıldı, System.String[]

Olgucan KALKAN-

Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dorukhan'ın stattan çıkarılışı
Ambulansa bindirilip hastaneye götürülüşü


Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
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