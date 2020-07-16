Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken... - Son Dakika

Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken...

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukahan 350 bin Euro maaş karşılığında 3 yıllık imza atmıştı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukahan 350 bin Euro maaş karşılığında 3 yıllık imza atmıştı.

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Kısa sürede Milli Takım'a yükselen genç yıldız, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala zam talep etti. Dorukhan 1 milyon Euro garanti ücret isterken, Beşiktaş'tan şok bir yanıt geldi.


SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK


Yaşanan ekonomik krizi gerekçe gösteren Siyah-Beyazlılar 650 bin Euro teklif edince ipler koptu. Dorukhan sözleşmesini uzatmayacağını söyleyince transferin gözdesi haline geldi.


MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ


Fenerbahçe genç yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçerken, 1.2 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirlendi.


BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI


Beşiktaş 1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan'ı ezeli rakiplerine kesinlikle vermek istemiyor. Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor. (Takvim)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:14 

Son Dakika Spor Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken... - Son Dakika Spor
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