Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz'ün Sağlık Durumu

Dorukhan Toköz'ün Sağlık Durumu

5 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Dorukhan Toköz'ün Sağlık Durumu, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve MR incelemesi sonucu sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edilmiştir. Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak'taki devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca yoktur" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü, Kasımpaşa, Dorukhan Toköz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım! Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:16:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dorukhan Toköz'ün Sağlık Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]