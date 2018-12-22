Dorukhan Toköz'ün Sağlık Durumu
5 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü
, Kasımpaşa
maçında sakatlanan Dorukhan Toköz
'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve MR incelemesi sonucu sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edilmiştir. Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak'taki devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca yoktur" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:13 Kaynak: İHA
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