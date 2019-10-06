Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dorukhan Toköz'ün sakatlığı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ü ziyaret eden Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Futbolun içinde olan şeyler. Futbolcu için sakatlık da var, her şey var." dedi.

"Takımımız üzerinde, camiamız üzerinde, olumsuz bir hava vardı." diyen Fikret Orman, şöyle devam etti:

"Bu maçtaki galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Galibiyete sevinelim derken, çocukların sakatlıklarına üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin. Yarın ameliyat olacak, en kısa zamanda takıma dönmesini bekleyeceğiz. Tabii ki futbolcu hep oynamak ister. Ameliyattan sonra fizik tedavisi, güçlendirme, uzun bir süre alacaktır. 1,5 ay sonra herhalde koşmalara falan başlar. İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur inşallah ama devreyi kapattı gibi gözüküyor."

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesini de değerlendiren Orman, "Bugün galibiyet almak önemliydi. Daha ligin çok başı ama Beşiktaş'ın bu puanda olmaması lazım. Lig enteresan bir lig. Bu esen hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlıların kendi içinde sorgulaması lazım." şeklinde konuştu.