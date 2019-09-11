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Dorukhan toköz: üzerine koyarak gideceğiz (tekrar)

42 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynadığı maçın ardından milli futbolcu Dorukhan Toköz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dorukhan toköz: üzerine koyarak gideceğiz (tekrar), System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynadığı maçın ardından milli futbolcu Dorukhan Toköz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduklarını kaydeden Dorukhan Toköz, "Gerçekten çok mutluyuz, yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Buradan direkt şampiyonaya gitmek istiyoruz inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz, ülkemizin de yüzü kara çıkmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve orada da başarılı olacağız" diye konuştu.
Dorukhan, Moldova galibiyetinin, Andorra maçının ardından kendilerini rahatlattığını dile getirerek, "Rahatlattı. Moldova biraz daha açık bir takım, Andorra gibi çok defansif oynayan bir takım değil. Bizim için de daha iyi oldu açık oyun. İlk maçta da çok iyi oynamıştı takım, bu maçta da iyi oynadık. Üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dorukhan Toköz'ün açıklamaları

11.09.2019 - Haber Kodu : 19091101


A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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