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Dorukhan ve Lens Beşiktaş idmanında yok
6 saat önce
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi.
Diğer futbolcuların taktik ve kondisyon ağırlıklı geçen antrenmana pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacaklarını antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41
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