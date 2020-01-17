Dorukhan ve Lens Beşiktaş idmanında yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Dorukhan ve Lens Beşiktaş idmanında yok - Son Dakika Spor

Dorukhan ve Lens Beşiktaş idmanında yok

6 saat önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi.

Dorukhan ve Lens Beşiktaş idmanında yok, System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı belirtildi.


Diğer futbolcuların taktik ve kondisyon ağırlıklı geçen antrenmana pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.


Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacaklarını antrenmanla tamamlayacak.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Abdullah Avcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 
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