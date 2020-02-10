DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak - Son Dakika Ekonomi

DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak

11 dakika önce

İşsizlik oranları ekonomideki öncelikli gündem olmaya devam ederken, DOSABSİAD sanayide had safhaya ulaşan 'nitelikli eleman' ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak, System.String[]

İşsizlik oranları ekonomideki öncelikli gündem olmaya devam ederken, DOSABSİAD sanayide had safhaya ulaşan 'nitelikli eleman' ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:48 
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