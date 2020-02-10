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DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak
11 dakika önce
İşsizlik oranları ekonomideki öncelikli gündem olmaya devam ederken, DOSABSİAD sanayide had safhaya ulaşan 'nitelikli eleman' ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.
İşsizlik oranları ekonomideki öncelikli gündem olmaya devam ederken, DOSABSİAD sanayide had safhaya ulaşan 'nitelikli eleman' ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:48
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