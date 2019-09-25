Son Dakika Haberleri: DOSAB, enerjisinin yüzde 50’sini güneşten karşılayacak
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DOSAB, enerjisinin yüzde 50’sini güneşten karşılayacak

29 dakika önce

Eylül sonunda ilk etabı devreye alınacak proje ile elektrikte iç tüketiminin %50'sini güneşten karşılayacaklarını belirten DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 3 adet 1 MW gücünde Çatı Tipi GES Tesisi projelendirdiklerini söyledi.

DOSAB, enerjisinin yüzde 50’sini güneşten karşılayacak, System.String[]

Eylül sonunda ilk etabı devreye alınacak proje ile elektrikte iç tüketiminin %50'sini güneşten karşılayacaklarını belirten DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 3 adet 1 MW gücünde Çatı Tipi GES Tesisi projelendirdiklerini söyledi.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:30 
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