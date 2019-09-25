DOSAB, enerjisinin yüzde 50’sini güneşten karşılayacak
29 dakika önce
Eylül sonunda ilk etabı devreye alınacak proje ile elektrikte iç tüketiminin %50'sini güneşten karşılayacaklarını belirten DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 3 adet 1 MW gücünde Çatı Tipi GES Tesisi projelendirdiklerini söyledi.
Eylül sonunda ilk etabı devreye alınacak proje ile elektrikte iç tüketiminin %50'sini güneşten karşılayacaklarını belirten DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 3 adet 1 MW gücünde Çatı Tipi GES Tesisi projelendirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:30
Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı