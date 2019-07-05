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DOSAB’lı otomotivciler Automotıve Meetings’e katıldı

27 dakika önce

DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan 9 firma Madrid'deki Automotive Meetings'e katılarak ikili iş görüşmeleri yaptı.

DOSAB’lı otomotivciler Automotıve Meetings’e katıldı, System.String[]
DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan 9 firma Madrid'deki Automotive Meetings'e katılarak ikili iş görüşmeleri yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:32 
madrid, Ekonomi
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