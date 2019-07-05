DOSAB’lı otomotivciler Automotıve Meetings’e katıldı
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DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan 9 firma Madrid'deki Automotive Meetings'e katılarak ikili iş görüşmeleri yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:32
DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'nde yer alan 9 firma Madrid
'deki Automotive Meetings'e katılarak ikili iş görüşmeleri yaptı.
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