DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı
1 saat önce
Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58
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