Son Dakika Haberleri: DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı
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DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı

1 saat önce

Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı, System.String[]
Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olan ITMA 2019'a katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, fuarın ardından yaptığı değerlendirmede, katılımın yoğun, firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58 
yönetim kurulu, Ekonomi
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