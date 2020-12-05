DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Güçlü kadın güçlü ülke" - Son Dakika

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Güçlü kadın güçlü ülke"

05.12.2020 15:03
DOSABSİAD Başkanı Çevikel:

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86'ıncı yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86'ıncı yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği haklar, kadına verdiği değeri göstermektedir. Kadınlar ne kadar güçlü olursa o ülke o kadar güçlü olur" dedi.

Çağdaş ve ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için kadınlar özellikle iş hayatında aktif olması gerektiğinin altını çizen Çevikel, "Özellikle şirket yönetimlerinde kadınların yeterince yer almaması, her sektörde görülen kadın - erkek çalışan sayısı arasındaki dengesizlik, sadece Türkiye'de değil dünyada da önemli bir sorun. Bu durumun çocukluk döneminden itibaren başlayan toplumsal anlayışın bir sonucu. Cinsiyet eşitliği sağlamak için, kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kadın her dönemde engellemeler ve kısıtlamalarla karşı karşıya

Kadınların yaşam biçimi ve toplumsal ilişkilerinde, her dönemde engellemeler ve kısıtlamalar ile karşı karşıya kalabildiğini hatırlatan Başkan Çevikel, "Bu durum iş dünyasında da farklı değil. Geleneksel olarak toplumun, cinsiyetleri nedeniyle kadın ve erkeğe uygun gördüğü aile içi ve toplumsal roller önemli sorunları da beraberinde getirmekte. İş dünyasında birçok alanın, hala "Erkek işi" olarak görülmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu elbette sadece Türkiye'ye özel bir problem değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınların iş hayatında ve yönetim kademelerindeki varlığını güçlendirmek için çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

Salgında en çok kadınlar etkilendi

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de kadın çalışanların daha fazla etkilendiğini kaydeden Nilüfer Çevikel, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi de Covid-19 salgınında kadına yönelik şiddet vakalarının artması nedeniyle "Avrupa Birliği Kadınların Yanında" isimli bir proje başlattı. Projenin Bursa ayağına ortak olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve AB Bilgi merkezi yer aldı. Proje kaynakları tarafından yapılan araştırmada, bu süreçte kadına yönelik şiddetin yüzde 25 oranında arttığı tespit edildi. Salgında, ebe, hemşire, hasta bakıcı ve hizmetlilerin çoğunluğunun kadın olması sebebi ile kadın sağlık çalışanları daha fazla enfekte oldu. Salgında erkek çocuklarına verilen öncelikler sebebiyle kız çocukları uzaktan eğitime daha da uzak kaldı. Hem ücretli çalışan hem de işveren olarak erkeklere göre kadınlar daha fazla iş kaybı yaşadı" diye konuştu.

Çevikel, "Hayallerinden vazgeçmeyen, güçlü, aklın ve bilimin ışığında sorgulayan, üreten, tarafsız, kendisi ve ülkesi için iyi bir gelecek hayal eden kadınlar için toplumsal duyarlılığın oluşması gerekiyor" dedi. - BURSA

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: Güçlü kadın güçlü ülke

Organize Sanayi Bölgesi, Kadın Hakları Günü, Aralık, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD Başkanı Çevikel: 'Güçlü kadın güçlü ülke' - Son Dakika Ekonomi


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