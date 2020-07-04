DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "İhracat rakamları umut verici"

Haziran ayı ihracat rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolara ulaşmasının sevindirici olduğunu söyleyen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, rakamların ekonomi adına umut verici olduğunu söyledi.



Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında Haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı. GTS kapsamında genel ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını bildirdi. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. İhracat rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatta yaşanan tablonun sevindirici olduğunu söyledi.



"5 milyar dolar ihracat hacmimiz var"



Mart ayından itibaren dünyayı büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ekonomilerde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başladığının Haziran ayı ihracat rakamları görüldüğünü kaydeden Çevikel, bu rakamlarda alınan ekonomik tedbirlerin de etkisinin olduğunu hatırlattı. Çevikel, "Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82,61 seviyesine yükseldi. DOSABSİAD olarak 5 milyar dolar ihracat hacmine sahibiz. Dolayısıyla da ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üyelerimizi bilgilendiriyoruz. İhracat rakamları bizleri umutlandırdı" dedi.



Destekler sevindirdi



İhracatçılara yönelik yapılan desteklerle ilgili de açıklama yapan Başkan Çevikel, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı Eximbank'ın ihracatçılara kredi geri ödemelerinde 6 aya kadar vadelerin uzatması, ihracat taahhüt kapatma sürelerinin de 2 yıldan 3 yıla çıkarılması önemli adımlardı. Sigortalı Alacağın Teminata Dayalı Kredi Programı ile ihracatçı firmaların, sigorta kapsamındaki alacaklarını teminat kabul edip, sevkiyat vadesinden bağımsız 1 yıla kadar finansman desteği sağlanırken, firmaların vadeli satış imkanlarının arttırılması ve nakit akışlarının rahatlatılmasına imkan sağlandı. Daha önce yurt dışı projeleri için teminat mektuplarını ticari bankalardan alabilen müteahhitler ve ihracatçılar için Eximbank'ı da devreye girdi. "Yurtdışı Teminat Mektubu Programı" başlatıldı. Bunların tamamı ihracatçının elini güçlendirdi" açıklamasında bulundu. - BURSA