DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı - Son Dakika

DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı

11.01.2021 14:04
DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı, System.String[]

Blokzincir eğitim serisinin ilkinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyeleri ile online olarak buluşan Stratejik Yönetim Danışmanı, ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, Türkiye'yi blokzincir dostu bir ülkeye çevirebiliriz.

Blokzincir eğitim serisinin ilkinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyeleri ile online olarak buluşan Stratejik Yönetim Danışmanı, ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, Türkiye'yi blokzincir dostu bir ülkeye çevirebiliriz. Sermaye ve akıl oraya doğru gidiyor" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyelerini dijital dünyaya hazırlıyor. Blokzincir ve kripto paralar ile ilgili üç saat süren ilk eğitim gerçekleştirildi. DOSABSİAD üyeleri ile online olarak buluşan Stratejik Yönetim Danışmanı, ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz'ü Blokzincir Uygulamaları, Kripto Paralar, Merkeziyetsiz Finans (DEFİ) Uygulamaları ve Borsa konularında bilgiler verdi. Üç saat süren eğitimde üyeler, Blokzincir ve kripto paralar ile ilgili önemli bilgiler edinirken, eğitim sırasında da yatırımlarını gerçekleştirdi.

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren üyeleri bilgilendirmek için çalışmalara başladıklarını hatırlatan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bu anlamda konusunda uzman kişileri online toplantılar ile üyelerle buluşturduklarını ifade etti. Pandemi sonrasında dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yeni trendlere ayak uyduranların ayakta kalacaklarını söyleyen Çevikel, "Yatırım araçlarından, üretim şekillerine kadar bir değişim yaşıyoruz. Bugün dünya kripto parayı konuşuyor, Endüstri 5.0'ı konuşuyor. Bizler de hem kendimizi, hem de üyelerimizi bu anlamda geleceğe taşımak için yeni bir içerikle üyelerimizi buluşturuyoruz. Bu anlamda başlattığımız blokzincir eğitimlerimizin ilkini gerçekleştirdik. Üyelerimiz eğitim sırasında yatırmalarına başladı. Dijital dünya ve yeni teknolojiler ile ilgili uzman isimlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayıp davetimizi kabil eden Erkin Şahinöz'e, verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Genel ekonomi ile konuşmasına başlayan Erkin Şahinöz, dünya piyasalarında şu anda coşku olduğunu, bunun da piyasaların aşıya endeksli olmasından kaynaklandığını ifade etti. Piyasaların hangi ülke kaç tane aşı getirdi, kaç kişi aşı yaptı istatistikleri üzerinden gittiğini kaydeden Şahinöz, "Dolayısıyla müthiş bir iyimserlik var. Küresel ekonomi büyüyor. V tipi bir büyüme var. Hatta virüs öncesinden daha hızlı büyüyor. Finansal piyasalarda 2021yılında yeni rekorlar kırılabilir. Türk borsası için de geçerli" açıklamasında bulundu.

Çin, son 8 yılın en büyük büyümesini yaşıyor

Hizmet sektöründe önemli bir büyüme yaşandığını belirten Şahinöz, "Amerika ve Çin'deki hizmet sektöründeki büyüme dünyayı da etkiliyor. Avrupa hizmet sektöründe biraz geriden geliyor. Onun da sebebi alınan tedbirler" diye konuştu. Çin'in son 8 yılın en büyük büyümesini yaşadığının altını çizen Erkin Şahinöz, "Çin zincirinden boşalmış olarak geliyor" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'nin büyümede biraz ayrıştığını kaydeden Erkin Şahinöz, "Türkiye büyüyor, ama yavaş büyüyor. Önümüzdeki 3 aya baktığımızda büyüme devam edecek. Nisan'dan sonra hizmet sektöründe önemli bir büyüme bekliyorum. Bunun aşı ile de ilgilisi yok. Kısıtlamalar kalkacak. Tamamen algı meselesi" dedi.

Bu süreçte kripto paraların ayrı bir öykü yazdığını ifade eden Şahinöz, "Şu anda piyasada 8 bin tane kripto para çeşidi var. Aslında bir kripto para rallisi demiyorum buna, Bitcoin rallisi diyorum. Kurumsal talep, yani artık Erkin Şahinöz, Murat Bey almıyor. JP Morgan, Black Rock alıyor. Dolayısıyla bu kurumsal talep yüzünden zaten Bitcoin bu kadar düzeltmesiz yükseliş yaşadı. Bitcoin sadece ödeme sağlıyor, fakat dünyanın en güvenilir kripto parası. Ether, bin 300 dolarlarda. Hala hak ettiği yerde değil. Bence Ether dünyanın en muhteşem kripto parası. Bir kere koşullu ödeme özelliği sağlıyor. Ticaret için en uygun kripto para birimi. Kurucusu Vitalik Buterin, çıkarken bir hata yaptı, arzını sınırsız yaptı. Arzı sınırsız olunca bir şeyin prim kabiliyeti de yükselmiyor. Ama yaptıkları şey çok özel. Daha bir sürü kripto para var. Gelecek olanlar var. Onları kaçırmamamız lazım. Kripto para hikayesi daha çok milyarder yaratmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Sermaye ve akıl blokzincir dostu ülkelere kayıyor

Son 6 yılının kripto para konuları ile geçtiğini hatırlatan Erkin Şahinöz, "Bunun beş yılı eğitim ve ne yapabiliriz olarak geçti. Son bir yıldır artık sahada yapıyoruz. İş somuta geldi. Burada benim bir tek arzum devletin bizlere destek olması. Buna uygun bir ekosistem yaratması. Mevzuatta olmayan yerlerden dolanarak bu işi yapmak yerine ülkemizi blokzincir dostu bir ülkeye çevirebiliriz. İsviçre bu konuda erken davrandı. Dünyanın en kripto para dostu ekonomisini, ekosistemini yaratıyor. Dolayısıyla sermaye ve akıl oraya doğru gidiyor. Bu işle uğraşan dünyada önemli sayıda zeka var. Bu insanları ülkesine çekiyor. Potansiyel yatırımcıyı da ülkesine çekiyor. Bizim de burada buna olanak sağlamamız lazım. Türkiye'de blokzincir tarafından münferit projeler var" dedi.

Kripto paraya yatırım yapmak isteyenlere küçük tüyolar da veren Şahinöz, "Kripto paraya yatırım yaparken bakmanız gereken üç konu var. Hız, ölçeklenebilir olması ve güvenli olması. Bu özellikle önemli. Kripto paraya yatırım yapıyorsanız, borsada değil cüzdanda tutun" dedi. - BURSA

DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı
DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Organize Sanayi Bölgesi, Münir Karaloğlu, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DOSABSİAD, blokzincir eğitimlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei