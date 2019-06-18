Son Dakika Haberleri: Dosabsiad bşk. Nilüfer Çevikel: "ihracata destek artarak devam etmeli"
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Dosabsiad bşk. Nilüfer Çevikel: "ihracata destek artarak devam etmeli"

2 saat önce

İhracat rekorları kırılan 2018'de TİM'in çalışmalarının payının büyük olduğunu da söyleyen Çevikel, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ekibini tebrik etti.

Dosabsiad bşk. Nilüfer Çevikel:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun da katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve 2018 yılı ihracat şampiyonları ödül törenine katılan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracata yönelik yaptığı açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatçılara verdiği müjdelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Çevikel, Türkiye'nin ihracat ile kalkınmaya ilke edindiğinin de altını çizerek, ihracata verilecek desteğin Türkiye ekonomisine ciddi kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

İHRACATÇILAR SPEKÜLASYONLARDAN ETKİLENMEMELİ…

DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Türkiye, ihracat ile kalkınmayı benimsemiş ve kalkınmasını bu doğrultuda sürdüren bir ülkedir. İhracata dayalı büyüme modelinin Türkiye'yi getirdiği nokta son derece önemlidir. Mevcut şartlarda ihracatımızı artırmak için bir takım yapısal reformlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatımıza yönelik açıklamalarını son derece önemsiyoruz" dedi.

ÇEVİKEL: 'BURSA İHRACAT FAZLASI VEREN BİR KENTTİR. ÜLKE OLARAK BURSA ÖRNEK ALINMALIDIR''

2018 yılının 4. çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 8,4 puan ile bu zamana kadar ki en yüksek rakamına ulaştığını da dile getiren Başkan Çevikel, "Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarının kırıldığı 2018 yılında, ihracat, ekonomimizin büyümesine de ciddi katkılar sağlamıştır. Öyle ki, yılın son çeyreğinde büyümeye 8,4 puan katkı koyan ihracatımız, 2019'un ilk çeyreğinde bu rakamı 9,4 puana taşımıştır. Bu rakamlar Türkiye'nin ihracat konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle ve ekibinin de özverileriyle Türkiye'nin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari açığın ortadan kalkacağını ve dış ticaret fazlası veren bir ülke olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK 1000'DEKİ BURSALI FİRMALARA TEBRİK…

2018 yılında ihracat şampiyonu olan 1000 şirket içerisinde DOSAB'dan firmaların yer aldığını da hatırlatan Nilüfer Çevikel, sözlerini şöyle noktaladı;

"Yılda 4.5 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir bölge olarak 2018 yılında ülkemizin ihracata dayalı sürdürülebilir büyümesine destek olmak amacıyla bir çok çalışma ve projeyi hayata geçirdik. Yurtiçi, yurtdışı fuar organizasyonlarının yanı sıra, yeni Pazar arayışları ve kümelenme çalışmalarımızla da bölgemizdeki firmaların ihtiyaçlarına cevap verdik. Amacımız firmalarımızın küresel arenadaki rekabet edebilirlik seviyelerini ve hareket kabiliyetlerini artırabilmek. Bugün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1000 firma içerisinde bölgemizden de markaların olduğunu görmek, bizleri fazlasıyla mutlu etti. İhracatta yakaladığımız ivmeyi korumak ve artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli başarıya imza atan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:20 Kaynak: Bültenler
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İhracat, Güncel
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