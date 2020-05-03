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DOSABSİAD üyelerine ‘Yeni Ekonomi’nin kapılarını açıyor
28 dakika önce
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını sonrası yaşanan olumsuzluklara karşın, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), uzman konuklarla gerçekleştirdiği video konferanslarla üyelerine dünya ekonomisindeki yeni gelişmeleri aktarıyor.
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını sonrası yaşanan olumsuzluklara karşın, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), uzman konuklarla gerçekleştirdiği video konferanslarla üyelerine dünya ekonomisindeki yeni gelişmeleri aktarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 09:38
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