DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Açıklaması

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı temmuz ayı ihracat rakamlarının sanayiciler ve ülke ekonomisi açısından sevindirici olduğunu söyledi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bakan Ruhsar Pekcan tarafından geçtiğimiz haziran ayına göre yüzde 11,5'lik bir artışla 15 milyar 12 milyon Dolar'a yükselen ihracat rakamlarının dünyayı saran pandemi krizine rağmen hükümetin aldığı önlemler ve sanayicilerin dirayetli duruşları ile mümkün olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde de ihracatın ülke ekonomisindeki lokomotif görevini sürdürdüğünü vurgulayan Nilüfer Çevikel, ihracatın ithalatı karşılama oranının haziran ayında yüzde 82,6 iken temmuz ayında 84,5'e, altın hariç bu oranın yüzde 93,3'e ulaştığını hatırlattı. Çevikel hem 2020 yılının en yüksek ihracat rakamlarına, hem de yine bu yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına kavuşulduğunu belirten Nilüfer Çevikel, pandemi sonrasındaki hızlı toparlanmanın ilerleyen aylar açısından umut verici olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde istihdam ve üretim açısından sanayicilerin sağlam duruşu ve hükümetin destekleri ile zorlu süreci mümkün olan en hafif şekilde atlatacaklarına olan inancını dile getiren Nilüfer Çevikel, yeni düzene ayak uydurabilen sanayicilerin ve ülkelerin pandemi sonrasındaki yeni ekonomik düzene güçlenerek gireceklerini vurguladı. Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB'ta hizmet veren iş insanları ve sanayiciler olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı koyarak, gelişimin ve büyümenin önünü açacak her türlü çalışmanın destekçileri olacaklarını ifade etti. - BURSA