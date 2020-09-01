DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş'a vedâ - Son Dakika

DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş'a vedâ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara'daki yeni görevi sebebiyle Bursa'dan ayrılacak olan Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş'ın onuruna veda yemeği verdi.

DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş'a vedâ, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara'daki yeni görevi sebebiyle Bursa'dan ayrılacak olan Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş'ın onuruna veda yemeği verdi.

Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi daire başkanlıklarının organizasyon yapılarının yeniden belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için Ankara'da görev alan Bursa Vergi Daire Başkanı Nuri Karakaş için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğine DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, DOSAB Başkan Vekili Levent Eski, DOSABSİAD ve DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Gerçekleştirilen organizasyonda konuşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş'ın görev süresi boyunca başarıyla yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra birleştirici projeleri ile de farkını gösterdiğini belirterek, Bursa için verdiği hizmetler için teşekkür etti ve yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy ise Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş'a sanayicilerle maliyeyi bir araya getiren çalışmaları için teşekkür ederek, Bursa'ya verdiği başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevinde de başarılarının süreceğine olan inancını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi daire başkanlıklarının organizasyon yapılarının yeniden belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için Ankara'da görev alan Bursa Vergi Daire Başkanı Nuri Karakaş ise davetlerinden ötürü DOSABSİAD ve DOSAB yöneticilerine teşekkür etti. Bir kurumun teknik kapasitesinin yükseltilmesinin yanı sıra insanların manevi taraflarına dokunabilmenin de önemine vurgu yapan Nuri Karakaş, şunları söyledi:

"Görev süremiz boyunca gençler yetiştirmeye çalıştık. Türkiye'de başka illerde gerçekleştirilmeyen 118 örnek uygulamaya imza attık. Bunların kalıcı olması bizim için bir iftihardır. Devletim adına bir saniye bile hizmet etmek benim için bir şereftir. Kapalı kapılar arkasında kalan hizmet anlayışını Bursa'da biz önce Allah'ın izni, sonra da sizlerin desteği ile Bursa'da yıktık. Bu devlet, bu milletin kazancından aldığı paylarla ayakta duruyor. Dolayısıyla verginin devlet için çok önemli bir gelir kaynağı olduğu gerçeğini hepimizin manevi olarak kavraması gerekiyor. Şu an Türkiye için çok önemli ve örnek bir tesisteyiz. Ülkemizin geleceğinin sanayi kuruluşlarındaki üretimde olduğunu biliyoruz. Üretim olmazsa istihdam, istihdam olmazsa tüketim, tüketim olmazsa Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmaz. Bu çok önemli bir sarmal. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - BURSA

Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş'a vedâ - Son Dakika Ekonomi

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