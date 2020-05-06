Döşeme atölyesindeki yangında kundaklama şüphesi - Son Dakika

Döşeme atölyesindeki yangında kundaklama şüphesi

Sahur vakti çıkan yangın mahalleleyi sokağa döktü

ÇORUM - Çorum'da bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yangın, gece geç saatlerde Ulukavak Mahallesinde bir apartmanın giriş katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çiftlik 3. Caddesi üzerinde Fatih Bilgiç'e ait koltuk döşemesi atölyesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşyerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Mahalleli sokağa döküldü

Sahur vakti çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Apartmanlardan dışarıya kendini dışarıya atan vatandaşlar meraklı gözlerle yangını izledi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Atölyede yoğun benzin kokusundan şüphelenen polis ekipleri kundaklamadan şüphelenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.