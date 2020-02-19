Döşemealtı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Döşemealtı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan "TOUR OF ANTALYA powered by AKRA" yarışlarında ilk kez Döşemealtı etabı da yer alacak.

Döşemealtı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan "TOUR OF ANTALYA powered by AKRA" yarışlarında ilk kez Döşemealtı etabı da yer alacak.


Uluslararası Bisiklet Birliği'nin en üst limiti olan 174 sporcu ve 23 ülkeden 29 takımın katılacağı "TOUR OF ANTALYA powered by AKRA" da üçüncü gün (22 Şubat Cumartesi) Kraliçe etabı olarak adlandırılan Aspendos'tan başlayıp Termessos zirvesinde bitecek. Döşemealtı etabı için ilçe merkezinde yarış esnasında bazı yollar kapatılacak.


Döşemealtı ilçesinde ise güzergah Kuzey çevreyolundan başlayıp, ilçenin ilk ve tek bisiklet yoluna da sahip ödüllü Şehit Mustafa Gürcan caddesinden devam edecek. İlçe girişi Kaymakamlık önünde finiş çizgisinde puanlama alacak sporcular daha sonra Şehit Ahmet Küçükadalı caddesini takip ederek Çığlık mahallesini boydan boya kat edecek. 101.6 kilometrelik parkurun Termessos Milli Parkı kavşağından, Düzlerçamı ve Kepezüstünden batı çevreyoluna geçerek Döşemealtı etabı tamamlanacak.


Döşemealtı Belediyesi organizasyon için belirlenen güzergahlarda yol ve çevre düzenlemesi yaptı. 20 Şubat Perşembe günü dünyaca ünlü bisikletçilerin pedal basacağı yarışmanın Döşemealtı etabı 14.00 ila 14.30 arası geçilmesi öngörülüyor. - ANTALYA

Döşemealtı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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