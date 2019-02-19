Döşemealtı Belediyesi İşverenle İş Arayanı Buluşturuyor

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Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı