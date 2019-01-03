Son Dakika Haberleri: Döşemealtı Belediyesi Kendi Fabrikasıyla Yüzde 35 Tasarruf Sağladı

Döşemealtı Belediyesi Kendi Fabrikasıyla Yüzde 35 Tasarruf Sağladı

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi'nin kurduğu parke tesisinde üretilen kilit ve bordür taşları ilçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında okul ve cami gibi kamusal alanların yollarında kullanılıyor.

Döşemealtı Belediyesi Kendi Fabrikasıyla Yüzde 35 Tasarruf Sağladı, System.String[]
Döşemealtı Belediyesi'nin kurduğu parke tesisinde üretilen kilit ve bordür taşları ilçenin tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarında okul ve cami gibi kamusal alanların yollarında kullanılıyor.

Döşemealtı Belediyesi tarafından yaklaşık 2.5 milyon lira yatırımla kurulan ve en son teknoloji ile Avrupa standartlarında üretim yapan parke tesisinde 2018 yılında 80 bin 632 metrekare kilittaşı, 3 bin 644 metre karayolu bordürü, 9 bin 110 metrekare 20x20 plaktaşı, 17 bin 952 metre limon bordür üretimi ile 100 adet ağaç dibi üretimi gerçekleştirildi.

Döşemealtı güzelleşiyor

Belediyenin fabrikasında üretilen malzemeler köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim alanları dahil 32 mahallenin tamamında uygulanan kilit taşı ile cadde ve sokaklar modernleştirildi. Okul, cami, mezarlık yolları ve sosyal alanlar yeniden düzenlendi. Döşemealtı Belediyesi bu tesis ile daha önce ihale yolu ile yüksek miktarlarda satın aldığı kilit taşı, parke ve bordür taşlarını kendi fabrikasında üretir hale geldi.

Genç: "Kendi ürettiğimiz kilit taşlarını kullanıyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Üreten ve değer katan belediyecilik prensibiyle hareket ediyoruz. Kendi parke fabrikamız ile büyük bir boşluğu kapattık. Caddeler, yollar ve kamusal alanlar da artık kendi ürettiğimiz kilit taşlarını kullanıyoruz" dedi.

Döşemealtı Belediyesi, ilçedeki ihtiyaçlara yönelik kurduğu fabrika sayesinde yüzde 30-35 oranında tasarruf sağladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Döşemealtı, Güncel
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