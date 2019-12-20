Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bölgesel 'Sıfır Atık" istişare seminerine hem katılımcı sayısı hem de atıklardan elde edilmiş özel tasarımlarıyla damga vurdu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesinin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasını sağlamak ve istişarede bulunmak amacıyla çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile büyükşehir belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde Belediyelerin Temizlik İşleri Müdürlükleri de stant açarak bölgelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde yapılan Bölgesel "sıfır atık" istişare seminerinde Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün açtığı geri dönüşüm standı büyük ilgi gördü. Pet şişelerden yapılan standın yanı sıra yine geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılan varilden yapılan koltuk ve sandalyeler, yine geri dönüşümden elde edilen süs eşyaları, şemsiyelik ve oyuncak ayı katılımcılardan tam not aldı. Seminere Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri de katılarak sıfır atık konusunda bilgi aldı. - ANTALYA