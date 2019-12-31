Döşemealtı Belediyesi'nden personele ve okullara diş sağlığı desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı Belediyesi'nden personele ve okullara diş sağlığı desteği - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi'nden personele ve okullara diş sağlığı desteği

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesi kendi bünyesinde kurduğu diş polikliniği ile belediye personeline ve aile bireylerine ücretsiz diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyor.

Döşemealtı Belediyesi'nden personele ve okullara diş sağlığı desteği, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi kendi bünyesinde kurduğu diş polikliniği ile belediye personeline ve aile bireylerine ücretsiz diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyor. 2019 Yılında diş rahatsızlığı yaşayan bin 80 personele ve yakınlarına dolgu, çekim ve diş temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca diş hekimi aracılığıyla başta Ekolojik Kreş olmak üzere okullara gidilerek öğrencilere diş taraması yapıldı.


Döşemealtı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan diş polikliniği, sağlık alanında gerçekleştirilen en önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Belediye personeli ve yakınlarına yönelik hizmet veren poliklinikte muayene, dolgu, çekim ve diş temizliği hizmetleri veriliyor. 2019 yılında Belediye Diş Polikliniği bünyesinde diş problemi yaşayan bin 80 hastaya dolgu, çekim ve diş temizliği gibi hizmeti sağlandı. Geçtiğimiz yıl ise 919 belediye personeli ve ailelerine ücretsiz diş işlemi gerçekleştirdi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in girişimleriyle kurulan Diş Polikliniği'nde muayene ve tedavi hizmetlerinin yanında eğitim faaliyetleri de düzenleniyor. Birim, Antalya Diş Hekimleri Odası ve İlçede ki bazı diş polikliniklerinin de katılımıyla Döşemealtı ilçe merkezindeki ilköğretim okullarının ilk basamağındaki öğrencilere eğitim verdi. Yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye diş taraması yapıldı. Döşemealtı Belediyesi'nde görevli diş hekimi Şenel Günal İltaş, Antalya Diş Hekimleri Odası ile birlikte Ekolojik Kreş'teki çocuklara diş eğitimi, yeni başlayan öğrencilere diş taraması yapıldığını bildirdi. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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