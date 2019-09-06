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Döşemealtı Belediyesi'nden sağlıklı seminer

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi personele yönelik eğitim seminerleri kapsamında "Zihinsel Sigara Bırakma Eğitim Semineri" gerçekleştirdi.

Döşemealtı Belediyesi'nden sağlıklı seminer, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi personele yönelik eğitim seminerleri kapsamında "Zihinsel Sigara Bırakma Eğitim Semineri" gerçekleştirdi.


Personele yönelik Belediye Meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerinde Deneyimsel Tasarım Öğretisi Eğitim Merkezi Eğitmenleri katılımcılara sigara bırakma yöntemleri konusunda faydalı bilgiler verdi. "Sigaradan Özgürleşmek" konulu seminerde eğitmenler İsmail Bostancı ve Uğur Kaya, günümüzün en önemli kalk sağlığı sorunları arasında yer alan sigaradan kurtulma yöntemlerini anlattı.


Bostancı, "Sigarayı bırakma sürecince en büyük problem zihinsel ve davranışsal problemlerdir. Bazılarımız nikotin yoksunluğu yaşayacağımıza bazılarımız hayatında boşluk olacağını düşünür veya hayatta artık başka şeyden keyif alamayacağına inanır. Sigarayı bırakmadaki en büyük problem de sigarayı bırakmaya karar verebilmektir " dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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