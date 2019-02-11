Son Dakika Haberleri: Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Birimine 3 Yılda 5 Bin Kişi Başvurdu

Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Birimine 3 Yılda 5 Bin Kişi Başvurdu

2 gün önce

Döşemealtı Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) arasındaki protokol çerçevesinde, Belediye'nin İŞKUR Birimi tarafından "İŞKUR Kayıt Belgesi" verilmeye başlandı.

Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Birimine 3 Yılda 5 Bin Kişi Başvurdu, System.String[]
Döşemealtı Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) arasındaki protokol çerçevesinde, Belediye'nin İŞKUR Birimi tarafından "İŞKUR Kayıt Belgesi" verilmeye başlandı. Bunun yanında iş arayan kaydı, işsizlik sigortası, işyeri kaydı ve işgücü uyum programlarına başvurusu da yapılabilecek. Belediye'nin İŞKUR Birimi'ne 3 yılda 3 bin 184'ü kadın olmak üzere 5 bin 984 kişi başvurdu.

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesindeki İŞKUR Birimi, iş arayan ile işveren arasındaki köprü görevini sürdürüyor. Döşemealtı Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki protokol çerçevesinde Belediye İŞKUR Hizmet Noktası tarafından "İŞKUR Kayıt Belgesi" verilmeye başlandı.

Döşemealtı Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası'nda yapılabilecek işlemler; İş arayan kaydının alınması ve güncellenmesi, iş arayanın profiline uygun açık iş ilanlarını sorgulama, iş başvurusu almak ve başvuruları takip etmek, işsizlik sigortası başvurusu talebini sisteme kaydetmek, işgücü uyum programlarına başvuru ve işyeri kaydı yapmak. Artık iş arayanlar kent merkezine inmeden Döşemealtı Belediyesi'ne gelerek İŞKUR hizmetlerinden yararlanabilecek.

İstihdam konusunda yoğun bir çalışma yürüten İŞKUR Birimi'ne her gün iş arayan onlarca kişi başvuru yapıyor. İŞKUR Ofisi'nde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. İş arayanlar da belediye bünyesindeki ofise başvuru yaparak talebini bildiriyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor.

Döşemealtı Belediyesi'nin kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu İŞKUR Birimi'ne son 3 yılda 3 bin 184'ü kadın olmak üzere 5 bin 984 kişi başvurdu. Birim görevlileri tarafından uygun pozisyonlara yönlendirilen 889 kişi başta ilçe sınırlarındaki Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere birçok işletmede işe başladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye bünyesinde hizmet veren İŞKUR Birimi sayesinde her yıl yüzlerce iş arayan ile işçi arayan işletmeleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Genç, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliğinde gereğini yaparak kendi bünyemizde oluşturduğumuz İŞKUR Birimi vasıtasıyla iş ve işçi arayanlara aracılık yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Döşemealtı, İŞKUR, Güncel
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