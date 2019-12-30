Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor - Son Dakika

Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor

6 saat önce

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Masasına son 5 yılda 9 bin 465 başvuru yapıldı.

Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Masasına son 5 yılda 9 bin 465 başvuru yapıldı. Firmalara yönlendirilen bin 502 kişinin iş sahibi olması sağlandı. Bu yıl ise, yapılan1832 başvurudan firmalara yönlendirilen 280 kişi işe başladı.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla kurulan ve bugüne kadar yüzlerce işsizi iş sahibi yapan İşkur Hizmet Noktası iş arayanların umudu oldu. Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde kurulan İşkur Hizmet Noktası, yoğun başvuru almaya devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi'ne bağlı İşkur Masası 2015 yılından 2019'un Aralık ayına kadar gerçekleştirilen 9 bin 465 başvurunun 1502 tanesinin çeşitli işletmelerde işe yerleştirilmesine aracılık etti. Profesyonel bir ekip tarafından yürütülen çalışma neticesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işsizler iş sahibi oldu. Aralarında üniversite mezunu işsizlerinde bulunduğu 1502 kişi başta Döşemaltı sınırlarında üretim yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edildi.


Bu yıl 280 kişi işe yerleştirildi


2019 yılı içerisinde 914'ü kadın olmak üzere 1832 kişi iş sahibi olabilmek için Döşemealtı Belediyesi İşkur Masasına başvuru gerçekleştirdi. İşverenle işçiyi buluşturan İşkur Masası, başvuruları değerlendirerek, başvuru sahiplerini uygun pozisyondaki işlere yönlendirdi. İşe yönlendirilen 280 kişi başta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar olmak üzere farklı işletmelerde işe başladı.


Döşemealtı Belediyesi İşkur Masası'na yapılan başvurularda yüksek öğrenim mezunlarının sayısı azımsanmayacak düzeyde... Başvuruların yüzde 35 ile yüzde 40'lık kısmını ön lisans ve lisans mezunlarından oluşuyor. Başvurularda genel toplamda da kadın sayısının fazla olması dikkat çekiyor. - ANTALYA

Turgay Genç, Döşemealtı, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu

Son Dakika Haberleri
19:01 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Son Dakika
18:57 Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü - Son Dakika
18:56 Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı'na "Haşdi Şabi" tebriği - Son Dakika
18:55 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'u resmi törenle karşıladı (2) - Son Dakika
18:30 Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
17:52 Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:06:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Döşemealtı Belediyesi'nin İşkur Masası işverenle işçiyi buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]